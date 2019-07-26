網美景點「津梅棧道」蘆葦不見了 原來是拆下來這樣做…

2019-07-26 18:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕附掛在宜蘭市慶和橋旁的「津梅棧道」，是宜蘭河濱公園的網美景點，但步道上方的蘆葦燈飾最近全被拆除，民眾質疑「不尊重建築師理念」、「影響美觀」；對此，負責維護的宜蘭市公所說，葉片裝飾出現鏽蝕，才會拆下檢修，近期就會「整裝再出發」；設計人黃聲遠則說，有不盡滿意地方調整都很正常，他很期待未來新貌。

橫跨宜蘭河的慶和橋面並未設置人行道，因此在橋身北側興建平行的棧道；棧道由知名建築師黃聲遠設計，步道鋪面採鏤空設計，走到橋中央往下可看見宜蘭河，如同行走在「天空」，被部落客冠上「天空步道」美稱。

不過，常到宜蘭河濱運動的民眾發現，津梅棧道上方造型特殊的蘆葦燈，最近悄悄被移除，消息傳出後，在地方引起熱議，民眾感嘆，少了蘆葦裝飾，棧道如同少了點什麼！

簡姓民眾說，津梅棧道造型、裝飾跟步道附近景觀合為一體，設計感十足，未料蘆葦裝飾卻突然被拆。每個建築設計都有原理、設計理念在，若突然拆除，很不尊重建築師理念。

津梅棧道原由縣府管養，後來隨宜蘭河濱公園移交給市公所維護，蘆葦燈飾拆除後，市公所近期與原設計人黃聲遠會勘，商討燈飾材質汰換並微調設計。

宜蘭市長江聰淵今天說，因棧道使用年限已久，鐵絲護網、蘆葦燈的葉片出現鏽蝕情況，公所已接獲多次陳情，站在安全考量下，才會暫時將鐵管葉片拆下檢修，未來會融入地景、並採用耐腐蝕的材質，讓棧道「整裝再出發！」

黃聲遠則說，津梅棧道設計以融入自然生態為理念，但公共工程難免維護有不盡滿意的地方，稍作調整都很正常，而且公所拆除後立即與他們團隊會勘、討論，對於未來維護也給予承諾，他很期待重新裝上後的樣貌。

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