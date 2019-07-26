好消息 台南市獲得2025年亞太蘭展主辦權

2019-07-26 18:34

〔記者楊金城／台南報導〕好消息，台南市再展現台灣、台南蘭花產業實力，取得2025年第15屆亞太蘭展主辦權。上一次台灣舉辦亞太蘭展是在2004年，正是台南市主辦，再次主辦亞太蘭展相隔21年。

第13屆亞太蘭花會議理事會今天下午在馬來西亞婆羅洲古晉會展中心正式宣布，台南市拿下2025年「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」的主辦權，螢幕秀出2025亞太蘭展在台灣、中華民國國旗和台灣蘭花意象。

這是台南市府團隊在國際性活動爭取上，首次展現亮麗成果，市長黃偉哲得知喜訊後表示，台南獲得第15屆亞太蘭花會議暨展覽此國際性大型展覽的主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。

黃偉哲因台南舉辦WBSC世界盃少棒錦標和登革熱防疫兩頭忙，特別指派副市長許育典代表南市府，偕同台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘及秘書長曾俊弼共赴馬來西亞爭取，更特聘台大園藝系教授張耀乾作為報告演講者，努力爭取主辦權。

今天下午4點多從馬來西亞傳回捷報，證實此次爭取簡報及台南歷年在國際蘭展承辦成果實力大獲亞太蘭展理事會的支持，確認2025年亞太蘭花會議暨展覽在台南市舉辦。

黃偉哲表示，蘭花產業從過去前縣長蘇煥智、前市長賴清德時期，到現在市府團隊每年舉辦台灣國際蘭展，一棒接一棒，打造台南成為世界蘭花產業重鎮，這次獲得第15屆亞太蘭展主辦權，無疑是國際蘭花界對台南的一大肯定。

黃偉哲說，蘭花是台灣農業最有競爭力的產業，而台南更佔全世界6分之1的蘭花市場，歷年外銷成績亮眼；值得一提的是，台南舉辦15年的台灣國際蘭展，每年都吸引世界各國蘭花專家學者、買主及遊客到此，2019台灣國際蘭展獲得3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國。

台南市政府說，市府團隊會用心籌備2025年第15屆亞太蘭花會議暨展覽，相信台南挾著蘭花產業聚集地、數十年辦蘭展經驗及極佳的城市風貌之優勢，定能在2025年成功地向世界傳遞台南城市及蘭花的美好。

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