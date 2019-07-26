國際知名水利專家 成大前校長黃煌煇今晨離世

2019-07-26 17:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際知名水利及海洋工程學者，成功大學前校長黃煌煇教授，今（26）日清晨4時辭世，對於這位重量級大老殞落，成大師生無限惋惜與不捨。

黃煌煇敢言直言，當年莫拉克風災造成嚴重水患，曾當著前總統馬英九的面，語出驚人說「只有水淹總統府，台灣水患才有救！」

黃煌煇非常關心公共行政事務，卸任成大校長職務後，2015年12月出掌飛航安全調查委員會，2018年海洋委員會成立，擔任第1任主任委員，今年1月卸任。

對於黃煌煇的離世，成大校長蘇慧貞哀痛表示，自己在黃校長任內擔任副校長，更從他手中接下繼任印信，他當時期待的神情與溫暖和藹笑容，彷彿歷歷在目，「哲人已遠去，典型在夙昔」，她會謹記黃前校長的期勉，重視產學合作，繼續努力推動校園永續發展。

黃煌煇於1946年11月出生，台南將軍區的農家子弟。是標準的成大人，大學、碩士到博士都在成大完成，並進入成大水利系任教。曾任成大副校長，2011年獲選為成大校長，是成大創校以來第1位「成大製造」的校長。

他長期從事海洋波浪研究，是世界非線性波動力學先驅，執行過許多跨國計畫，例如與俄羅斯研究團隊合作國際海洋波動力學研究；此外，致力於台灣海岸工程開發與維護，包括台電核能與火力發電廠進出水口之研究及試驗，改良核三廠抽水系統、彰化濱海工業區、雲林離島工業區的台塑六輕與麥寮深水港研究調查及試驗等。

橫跨學術、產業以及行政的黃煌煇，個性豪邁，愛開玩笑。晚上會邊看書，邊飲一小杯紅酒。在成大人的眼中，黃煌煇是一位平易近人、會適時表達體貼的長官，包括送一些點心、小禮物，讓下屬感受到關心與肯定，有些員工私下會稱他「可愛的阿伯」。

黃煌煇與夫人邱奇妙感情好，以前沒有高鐵的年代，到台北出差再晚都會搭夜車趕回家。他也不吝表達對老婆大人的情意與感謝，有一年過生日，夫人到校長室送花，他開心得熱情擁抱，羡煞在場所有人目光。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法