縣定古蹟「新埔潘屋」修復工程上梁 罕見融入天地人合一概念

2019-07-26 18:07

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣縣定古蹟「新埔潘屋」的修復工程今天上梁安座！有別常見的祈福儀式，這場上梁安座典禮在開梁眼後，少見地由大木作匠師劉鴻林帶領潘家後裔潘瑞芳、潘紹宏等，一起替大梁纏縛上尺金、天燈、紅布、粳粽、以及青布等吉祥物，各自代表祈福、天、地、人、以及青龍，闡揚潘屋大梁肩負著承天、接地、天人合一、萬事和諧的重任，彰顯的內涵意義深遠不凡。

這場上梁典禮由縣長楊文科、文化局局長李猶龍、新埔鎮長林保祿等共同主持。楊文科致詞時猶如古蹟導覽員，以客語如數家珍般的細說，因修復工程而讓大家得以重見、潘屋建物所暗藏的建築奧妙。

不過全場最特別的在縣府文化局和負責大木作的匠師劉鴻林都認為，新埔潘屋不同於「家廟」，它是人們所生活的空間。其屋梁頂著天，銜、沿屋體而接地氣，人住於其間，不僅形成1個天、地、人合和的場域，也象徵著這間老宅未來憑恃著這根棟梁，還要繼續承先啟後。

所以儀式中決定開了梁眼後，用天燈象徵「天」，隱含添丁、進財的祝福。用紅布包覆五榖種，象徵「地」與五榖豐登。再以粳粽象徵「人」。

在梁眼分用尺金、紅布包縛取代八卦趨吉避凶後，梁眼的兩側，就以天、地、人依序兩側排開，呈現雙雙對對狀，最後再裹以青布，象徵大梁2端有「青龍」盤柱。

縣府文化局副局長周秋堯說，很多人只知修復或新建建物的工程如果推進到「上梁」階段，就意味著整個大的工事已告一段落，「收斂」工務後開始進行細部的整修，所以單純祭天以祈福。

實際上這個祭天的儀式，除了期許後續工程如前順利，也隱含對興工過程中，所有曾被驚擾過的人、土地、神靈、乃至施工者跟業主間彼此因求好心切而有過的爭論，現在也都隨著祭天祈福而「收斂」了結，表示一切的紛擾，都在作品完成時的讚嘆、喜悅中，化為圓滿的祝福。

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