小心！夏天芒果當飯吃 血糖飆高4倍眼模糊

2019-07-26 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕夏天是芒果盛產期，台中一名63歲黃姓男子，有糖尿病家族史，日前把芒果當飯吃，一餐吃了3、4顆芒果，沒想到隔天起床全身無力、視力模糊，家人嚇到趕緊送醫檢查，發現飯前血糖值竟高達400多，是正常人的4倍，經住院接受口服藥物和胰島素治療後，血糖才恢復正常值，讓患者鬆了一口氣。

大里仁愛醫院內分泌科醫師謝旻晃今天表示，這名患者過去雖未發現罹患糖尿病，但家中有糖尿病家族史，屬罹患糖尿病高危險群，日前一餐吃下3、4顆芒果當晚餐，結果隔天血糖飆高，全身無力、視力模糊，讓他嚇了一大跳，提醒體重過重、家中有糖尿病家族史、心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）的民眾，都建議定期追蹤血糖變化。

謝旻晃表示，飲食、運動、藥物是糖尿病友控制血糖的金三角缺一不可，若未留意進食份量，血糖值就容易超標、控制不佳，造成身體不適，並引發視網膜病變、神經病變、腎臟病變、大血管病變（心肌梗塞、腦中風）等。

大里仁愛醫院糖尿病中心衛教師林靜琴表示，台灣是水果王國，夏天更有許多香甜的水果上市，但糖尿病友並非高糖份的水果都不能享用，而是要依據每個人的血糖變化和疾病程度，在諮詢衛教師和營養師後，調整食用的份量，且在注意食物6大類的份量及血糖穩定的情況下，聰明的選擇食物及進食順序，就可以開心享用美食。

謝旻晃表示，台灣罹患糖尿病人口逐年增加，且因抗拒服用藥物、沒有接受正規的治療、生活作息不正常、沒有規慮運動、飲食的蔬菜纖維質攝取過少等因素，讓血糖控制距離正常狀態還差一大步，提醒糖尿病友養成三餐定時定量攝取均衡營養、平時保持規律運動、按時服用藥物等習慣，並定期自我監測血糖變化，就能維持血糖的穩定。

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