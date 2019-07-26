狂吃辣又壓力大 小心潰瘍性直腸炎上身

2019-07-26 19:48

〔記者王捷／台南報導〕天天都要吃辣的莊姓婦人，近來血便以為痔瘡又犯，就診後拿了塞劑回家，沒想到仍有血便、腹瀉流出黃色分泌物，她到台南市立醫院肝膽腸胃科就診，照了直腸鏡，醫師才發現，潰瘍爛進了直腸，莊婦的直腸部份黏膜紅腫發炎，還多處潰瘍及黃色分泌物與出血，配合臨床症狀確認為潰瘍性直腸炎，經口服藥與塞劑，症狀明顯改善。

莊婦工作壓力大，晚上、白天都有工作，一天沒有辣椒不行，每餐都要配辣椒，這幾天解出血便，她以為痔瘡又犯，簡單用了痔瘡塞劑，沒想到依然腹瀉、腹痛，有時又會便秘，解便時不僅流血還流出黃湯，讓她覺得不行不就醫，結果才發現直腸潰瘍、出血，還好服藥就能改善。

台南市立醫院肝膽腸胃科陳一毅醫師說，潰瘍性直腸炎好發的原因並不特定，相關研究指出可能是環境、免疫機能、腸胃菌落及遺傳、飲食習慣等，有復發的可能，雖然比起潰瘍性大腸炎，潰瘍性直腸惡性病變的機率低，但仍無法排除有惡化的可能，需於門診長期追蹤。

潰瘍性直腸炎常因為肛門出血的症狀，被誤認是痔瘡而被輕忽，潰瘍性直腸癌在台灣發生率低於歐美，可能是飲食西化、油炸重口味食物，與熬夜生活習慣不佳等，導致10年來潰瘍性直腸炎患者增加。

潰瘍性直腸炎患者中有20%到55%，有潰瘍性大腸炎，其中10%直腸炎患者，在5年內潰瘍會逐漸向上延伸，發展為潰瘍性大腸炎，潰瘍性大腸炎屬於非特異性發炎性腸炎的一種，好發於40到60歲的中年人，男女比為1.6:1，而大腸炎出現惡性病變的機會很高。

陳一毅醫師說，潰瘍性直腸炎的症狀，會出現排便習慣改變，如排便次數變多、帶血、腹瀉、大便解不乾淨等，但這些症狀容易與痔瘡、克隆氏症、偽膜性大腸炎等混淆，有時需幾次追蹤診斷，才能加以鑑別。

除了病史、糞便檢查外，醫師也會透過直腸、大腸鏡檢查有無黏膜發炎及出血反應，以及病理切片顯示是否為非特異性發炎反應來診斷。

在潰瘍性直腸炎的治療上，以藥物治療為主，給予症狀治療藥物如止瀉、抗發炎反應之塞劑、洗腸液、皮質類固醇等，若內科藥物治療效果不佳，或出現併發症、癌症病變就要用外科手術治療。

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