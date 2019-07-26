雲林旅遊大使 這2位帥哥、美女奪冠

2019-07-26 16:29

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣政府為行銷雲林觀光舉辦「YUNLIN STAR．旅遊大使我可以」徵選，結果今天出爐，男女組冠軍分別為24歲林亭翰、18歲林采融。

雲林旅遊大使徵選活動共有來自全國超過百人參加，由評審選出30位進入網路投票及參與複賽，最後選出12位進入闖關決賽，雲林縣府文化處長陳璧君指出，決賽闖關遊戲在雲林多處知名景點舉行，透過遊戲讓參賽更深入認識雲林。

今天頒獎典禮在北港大復戲院舉行，副縣長謝淑亞、朝天宮董事長蔡咏鍀、縣議員蔡孟真、藝人張雁名擔任頒獎人。

謝淑亞表示，分享是件美好的事，人事物透過分享美好會加倍，期盼透過這群90年代年輕人的執行力、想像力、穿透力把雲林的美、雲林的好行銷出去，讓更多人認識雲林。

陳璧君說，這次選出的10位旅遊大使未來將配合縣府活動協助拍攝宣傳片、出席縣府文化觀光活動及協助觀光文化直播活動等。

10位旅遊大使，男生組第一名林亭翰，為「北港小鎮」創作者，喜愛音樂創作，已發行過數位創作單曲，未來還將籌備發行個人唱片；女生組第一名林采融，父親為台大雲林分院副院長林昭維，英語流利，喜歡跳舞、旅行。

另外8位旅遊大使分別為男生組蘇上文、田功成、吳哲綸、曾信藤；女生組許瑋恬、盧尉寧、黃子虔、許巧樺。

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