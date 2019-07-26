金瓜石慶關公誕辰 擲筊迎金龜

2019-07-26 14:43

〔記者林欣漢／新北報導〕金瓜石信仰中心勸濟堂年度盛事「金瓜石關公節」又來了，今天下午4點到晚上9點30分，有一系列祝壽晚會活動，包括優人神鼓、創作歌手林垂立帶來精彩演出，即日起至28日還有擲金龜活動，連續擲出6個聖筊，就可以把1錢重的金龜帶回家。

金瓜石勸濟堂慶祝關公誕辰，今天下午4點到晚上9點30分安排一系列祝壽晚會活動，優人神鼓以隆重的鼓聲揭開晚會序幕，瑞芳星光歌唱班、林垂立等人將帶來精采的演出。

即日起至28日還有舉行擲筊迎金龜活動，廟方準備1錢重的金龜17隻，連續擲出6個聖筊，就能將象徵福氣、吉祥的金龜迎回家供奉。今晚8點、9點還會抽出現場獎，明天早上還有居民自主發起的義賣活動，所得將會捐給社區弱勢。

黃金博物館館長洪嘉駿上午參與團拜，與勸濟堂管理委員會、瓜山國小校友會及在地耆老們一同祈福。洪嘉駿表示，從社區籌備關公節的過程中，能感受到山城濃厚的人情味、長輩們延續文化的努力，勸濟堂擁有超過120年的歷史，不僅是金瓜石居民的信仰中心，在物資不豐的年代，陪伴金瓜石民眾度過艱苦的歲月，黃金博物館身為金瓜石社區的一份子，更是不能錯過社區大小事。

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