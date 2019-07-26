國健署調查 國中生吃檳榔「第一次」近半是家人給的

2019-07-26 14:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕口腔癌每年奪走3000多名國人性命，而最大元兇就是吃檳榔。國民健康署調查，首次嚼檳榔的國中生當中，約46%是家人給的，而高中職青少年首次吃檳榔則是朋友給的居多，約佔52%。

每年約有7000多名口腔癌新發病例、3000多人死於口腔癌；根據許多醫學研究顯示，口腔癌病患超過8成都有嚼檳榔的習慣。

根據去年度國健署「青少年吸菸行為調查」也發現，嘗試過嚼檳榔的國中生近6成第一次嚼檳榔是在11歲以前，也就是小學階段就嘗試嚼檳榔了。

國際癌症研究署（IARC）指出，檳榔是一級致癌物，嚼檳榔更是造成國人罹患口腔癌的主因，兒童及青少年階段是建立健康行為模式的關鍵時期，當青少年因好奇第一次接受家人或朋友影響嘗試嚼檳榔時，便已埋下健康危害的種子。

國民健康署指出，國內研究顯示，嚼檳榔者相較於未嚼檳榔者，使用非法藥物的比率高達15倍，因此拒絕因好奇而嘗試第一口檳榔很重要。

調查還發現，國中就嚼檳的孩子有45.5%是家人提供、30.3%是朋友提供、6.6%是自己偷拿偷吃、6.2%是自行購買；高中職嚼檳學生則有29.1%是家人提供，52.2%來自朋友，5.1%是自己偷拿，7.3%是自行購買。

國健署提醒，依兒童少年與權益促進法規定，不能提供或販售菸、酒、檳榔給未成年人，否則可處最高10萬元以下罰鍰。

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