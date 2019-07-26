金漫獎入圍名單公布 武俠大師游龍輝獲特別貢獻獎

2019-07-26 15:57

〔記者林曉雲／台北報導〕第10屆金漫獎入圍名單今天公布，武俠大師游龍輝獲特別貢獻獎！

文化部舉辦的第10屆金漫獎總計有102件作品參賽，共24件作品脫穎而出入圍，「特別貢獻獎」頒發給「武俠大師」游龍輝老師。評審團表示，游老師是1960年代台灣最具影響力的武俠漫畫家之一，從現今的角度來看，游龍輝老師當時的劇畫風格，媲美許多同時代的日本知名漫畫家，加上華人世界特有的武俠題材，放在世界漫畫發展史的脈絡裡，已足可視為具代表性的早期台灣風格。

此外，單元漫畫獎參賽作品表現亮眼，評審團表示，參賽作品風格相當多元，技法與畫風亦是百花齊放，充分展現漫畫作為敘事形式之無限潛力，入圍作品有敖幼祥「吉利狗與怪怪貓：敖幼祥上癮的漫畫人生」、Elainee藍尼「狂想在法國Fantasies in france」、A ee mi「紅配綠」。

評審團認為新人獎的參賽作品題材多樣性，可見到未受市場影響、完全表達作者初心的作品，入圍作品包括柚子和楊宛儒的「虎爺起駕：紅衣小女孩前傳」、吳宇實「海色北極星」及Gene「魔法少女通緝中！」

而兒童漫畫作品貼近讀者年齡，所傳達科普內容不僅須兼顧故事的趣味性及內容的豐富性，而且須考量如何將知識包裝成生動流暢的故事，評審團肯定，對作者及編輯團隊皆是不容易的挑戰。

今年的少女漫畫獎的參賽作品，呈現活潑與豐富的創作能量，圖畫技術的水準也讓人眼睛一亮；少年漫畫作品展現出趣味性，讓讀者可隨著情節起伏融入故事內容，有了全新的閱讀體驗；青年漫畫獎的參賽作品呈現題材的多元性，包含了職場、情感、人文甚至是信仰，不過仍可看出多數內容的共通點聚焦於關於人生歷練。在風格多樣不易評斷高低的情況下，人物的演出是否能帶動讀者共鳴，或許會成為最終得獎作品出線的關鍵

。

至於漫畫編輯獎的入選作品，評審團肯定均具有可看性及深度，呈現編輯在輔助作者、題材的規劃、資料取材、人事調度、市場定位，美編印刷多面性的專業素養；今年的跨域應用獎的作品則漸趨成熟樣貌，除了異業結合外，也運用各種新技術於影音作品上，表現令人感動。

文化部表示，金漫獎邁入第10屆，為積極推動台灣漫畫產業發展，除了設立首座「漫畫基地」並於今年1月正式營運外，漫畫輔導金政策也進入第2年，針對原創漫畫的內容開發、跨域發展及行銷提供補助，讓漫畫創作者能安心創作，金漫獎總獎金共計195萬元，各類獎項得獎者僅1名，競爭十分激烈，得獎名單將於9月25日頒獎典禮公布。

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