圍牆畫得像馬路 工廠不願改、警方沒法罰

2019-07-26 13:49

首次上稿：12:34

更新時間：13:49

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原區豐南街240巷與潭子區祥和路口，有一家工廠圍牆新設的造型烤漆板，宛如馬路圖案，民眾擔心有人直接撞牆，發生事故。市府交通局今天已派員到場放置警示警示。但業者強調，並沒有違法，不會再花錢改。豐原警分局指出，因屬私人土地，不會開罰。

這堵造型烤漆板圍牆被認為看起來像馬路，引起議論，市議員張瀞分也在臉書呼籲民眾注意，以防萬一；豐原區豐田里長劉瑞銓指出，將盡快協調改善。台中市府交通局交通工程科長陳秋雄表示，已派員到場設置警示設施，後續邀集相關單位會勘後，另行發包設置大型標誌，至於道路外的行為有妨礙行車安全部分，由警方依相關法令處理。但警方指出，因圍牆屬私人土地，無法開罰，已加強日間跟夜間警示。

因網友擔心有人夜間會撞上圍牆，工廠羅姓業者澄清，因道路拓寬之後，舊烤漆板圍牆也配合拆除，既然要重新製作，不如多花一點錢，施做漂亮圍牆。廠商建議設置造型烤漆板，斥資40萬元，整個廠房外圍全部更新，因有立體感，鄰里都稱讚很漂亮，又新穎。

羅姓業者說，個人觀點不一樣，有人把別人的房子看成路，自己又沒有違法，怎麼可能又再花錢改。

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