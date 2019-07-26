高教工會抨擊永達董事會五鬼搬運 教育部將向屏檢告發偽造文書

2019-07-26 13:11

〔記者林曉雲／台北報導〕高教工會今早開記者會，質疑永達技術學院在停辦期間挪移校產，左手借右手，涉用高利貸掏空永達校產，董事親屬借給永達2400萬元，6年後要永達還4200萬元，要求教育部依私立學校法規定 ，派員並委請會計師檢查永達董事會停辦後，包括該筆財物流向的各類五鬼搬運行徑，並向社會大眾公開調查結果。

高教工會也要求教育部將涉案永達董事立刻移送檢調機關，對其進行相關偵查與起訴，杜絕私立學校董事掏空校產的犯罪行徑；且依職權認定永達董事會借款予董事親屬違反利益迴避原則，該決議應屬無效。

教育部技職司專委柯令尉回應表示，所謂永達技術學院董事會106年10月5日向謝碧霜借款2700萬元，是謝金龍以永達技術學院董事長名義簽署，但謝金龍是在107年1月8日起擔任董事，並於107年1月26日當選董事長，簽署借據時並不是永達董事長，有偽造文書之嫌，此筆借款應屬私人間之借貸行為，與學校和法人無關，學校無須償還該筆債務。

柯今尉也表示，學校雖於107年3月份將該筆借款列入「借入款變動表」，但教育部自始至終皆不同意該項借款，並已於107年5月29日明確函知學校，教育部將依刑事訴訟法規定，向屏東地檢署告發永達董事會涉嫌偽造文書，永達並不需要還款。

柯今尉說明，學校未經教育部同意向外界新增借款等相關違失情節，教育部已派員會同會計師至學校查帳，並於今年5月29日將董事會不法情事函送屏東地方法院，並請法院儘速解散永達技術學院董事會第17屆全體董事職務，目前由法院審理中，法院裁定解散之後，教育部將做後續處理。

高教工會秘書長陳政亮和主任陳書涵今開記者會踢爆，原本以為在等待法院裁決期間，永達董事會應該有所警戒，不致再有其他不當挪移校產之行徑，但高教工會調查發現，永達這屆正等著被法院解散的董事會，由久鋒國際企業入主取得多數席次，正在上演五鬼搬運。

陳政亮表示，謝碧霜是永達學校董事長謝金龍之二親等親屬，以債權人身份，命永達技術學院不但要償還既有借款2410萬元，且逐年還要累積高額利息與違約金，6年後學校除須償還2410萬元本金外，另須支付高達1807萬元的利息與違約金，高達4217萬，而李欣潔是學校董事之一親等親屬，也提起300萬元支付命令，並同樣要求鉅額違約金，永達董事會深知學校已進入停辦，短期內根本不可能有現金收入，卻違背常理的跟自家親人，訂定了只要短時間內未還款，就會利滾利，滾出鉅款的不合理借貸契約，質疑董事會有刻意透過白手套轉移公共校產之嫌，涉掏空永達校產。

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