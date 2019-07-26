719水患互槓！高雄里長嗆「除非有人眼瘸？」 韓國瑜回應了

2019-07-26 12:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市正興里里長沈秀玲為719水患槓上市長韓國瑜，2人針鋒相對，昨晚更在臉書PO上淹水影片打臉，嗆韓「除非有人眼瘸？」韓國瑜今天表示，市長跟里長辯來辯去沒意思，還指里民對里長說法有很大反彈，「不要一直對著我市長」。

三民區正興里里長沈秀玲日前召開記者會，批719水患造成該里淹水嚴重，市長韓國瑜沒有勘災，反而跑去爬樹看樹洞，還拿著「樹民總統，緣木求瑜」調侃，並在里內發起罷免行動，卻遭韓反嗆「哪有里長帶頭唱衰？」，沈秀玲25日在臉書PO上淹水影片，怒批：「我沒唱衰阿！除非有人眼瘸？基層里長不能說真話嗎？」

韓國瑜今天上午參加小港區績優及資深鄰長表揚大會，媒體詢問其回應時，他表示，已經問過三民區區長，下雨一小時後水就退了，怎會說一直不停在淹水？她的里民也有很大反彈，根本沒有這樣淹水。

他說，市長跟里長辯來辯去沒意思，她的里民反映希望里長能夠傾聽，不管是里長、市長或議員的服務，都應該不分藍綠，對公共政策的批判、質疑也好，也應該不分藍綠，希望這位里長能傾聽里民的聲音，不要一直對著我市長，我就不予回應。

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