疫病》台中登革熱35例達去年同期3倍 幸無本土病例

2019-07-26 11:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市今年已有35例登革熱境外移入病例，是去年同期的3倍。市長盧秀燕今（26）日受訪時指出，市府已投入2000多萬元預備金防疫，所幸目前僅出現境外移入病例，並沒有本土病例。

據統計，台中市今年已有35例登革熱境外移入病例，是去年同期的3倍；而今年7月已有3名大學生到柬埔寨當志工而感染登革熱，各自回台後發病，還有1名上班族到柬埔寨出差，再到泰國旅遊也染病，衛生局提醒民眾到東南亞應做好防蚊措施。

盧秀燕今出席台積電慈善基金會董事長張淑芬講授「把愛送出去」活動前受訪指出，在市府與民間努力下，台中市目前的登革熱案例都是境外移入，就是在國外感染，回台才病發。目前還沒有本土登革熱案例，一方面我們很幸運，二方面是市府與民間共同防治的效果。

她又說，台灣近年每年都受到登革熱非常嚴峻的挑戰，去年、前年台中的情況也都有點嚴重，不過今年因為預算下得早，她一上任就拍板定案提撥2千多萬元的市長第二預備金提早防疫，所以到現在，台中目前還是境外移入案例，本土還沒有案例。

盧市長強調，對於登革熱問題不能掉以輕心，現在沒有，不表示接下來下半年度也不會發生，因此市府仍戰戰兢兢，在防疫工作上全面動起來，目前已經防堵、防治了7個月左右，希望繼續努力。

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