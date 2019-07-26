醫訊》「預立醫療決定」 台東榮院提供諮商自費門診

2019-07-26 11:14

［記者陳賢義／台東報導］台北榮民醫院台東分院推動病人自主權利法預立醫療決定政策，自5月1日起每週三早上提供「預立醫療照護諮商」自費門診，至今已有21位民眾接受照護諮商，並完成預立醫療決定簽署上傳健保卡註記；高齡95歲的楊伯伯說，自己已經痛苦地活了一大輩子、只希望在人生終點站時能夠快樂地走。

「病人自主權利法」自今年1月6日正式施行，透過預立醫療照護諮商，民眾可立下書面的「預立醫療決定」，表達自己在5款特定臨床條件時，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。

楊伯伯在家人的陪同下前往榮院，諮商過程中，子女對楊伯拒絕維持生命治療及人工營養及流體餵養的決定相當不捨，不斷試圖勸說，但楊伯伯心意已決，淡淡的說「我早已看透生死」，只希望在人生終點站時能夠快樂地走。

楊伯伯說，他看過太多朋友在生命後期身上插著管子，一個好好的人身上插了一堆管子，無法說話也無法用嘴巴吃飯，這樣的生活品質實在太可憐又可悲，不要再做資源浪費了，因而內心早已決定不要走同樣的路。 諮商當日拿到預立醫療決定書正本，楊伯伯笑了，直呼終於放下心中大石。

台東榮院家醫科醫師林穎隆醫師表示，病主法保留了人生最後一哩路的美好風景，民眾在充分了解治療選項後，有權去接受或是拒絕，不再被強加不希望的治療，或只是延長瀕死的過程，在保有人的尊嚴下安祥逝世；但也提醒在病主法符合啟動條件前，每位病人都該和醫療團隊充分溝通，確定當下最重要的治療方向。

台東榮院表示，病人自主權利法是強調每位國民對於就醫情境是擁有知情權、選擇權及拒絕權，以尊重病人自主、保障善終權益、拒絕無效醫療、促進醫病和諧的醫療照護服務為目的；不分男女老少，只要年滿20歲、意識清楚者皆可來接受諮商，如有相關問題可洽詢該院社會工作室。

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