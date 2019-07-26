把握黃金6小時！鈍挫傷若輕忽 重者需截肢甚危及生命...

2019-07-26 10:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕交通意外等原因造成的肢體鈍挫傷，有時僅是疼痛，但外表並無症狀，其實血管可能已經損害，甚至完全堵塞，錯失黃金6小時，後果不堪設想，奇美醫學中心外傷科籲請事故民眾，要注意臨床變化，一旦輕忽，重者恐需截肢，還會危及生命。

奇美外傷科主治醫師葉敬淳指出，肢體鈍挫傷的臨床表徵並非尋常，必須特別留意病人的臨床變化，有可能是合併存在血管傷害的危險訊號。

葉敬淳說，儘早發現血流不足的症狀，與重建血液循環通道相當重要，而且是能否成功挽救肢體的關鍵，奇美醫學中心團隊都全力以赴。

葉敬淳提到，當有嚴重外傷病人被送到急診，醫師馬上給予初步救治，並啟動重大外傷會診機制，同時聯絡外傷科主治醫師共同於第一時間在急診照護此病人，並視外傷嚴重程度評估是否轉送外科加護病房。

在加護病房救治期間，由外傷科主治醫師及加護醫學部主治醫師共同照顧，若病人需要緊急手術，就立即直入手術室接受治療。

奇美醫學中心統計，從2011年初到2018年底，共搶救了4250例嚴重外傷的病人，其中436例無法挽回其生命之外，有3814位治癒出院，高達89.7％，且超過9成的滿意度。

出院的病人中有3100位可以順利返回職場，高達81.3％，創造了延續個人工作生命、避免家庭支柱倒下、減少健保額外支出、為社會保有或再提供這些人拚經濟的力量等4贏局面。

目前專責醫師成員有外傷科主任吳南鈞、醫師葉敬淳、陳照坤與王家豪等4位；跨團隊支援的各次專科包含一般及消化系外科、腦神經外科、骨科部、泌尿外科、整形外科、胸腔外科、心臟血管外科等，主要任務在於分工合作共同治療嚴重的多重創傷病人。

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