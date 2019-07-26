福七第1顆衛星開始部署 預計明年1月提供資料供全球使用

2019-07-26 10:14

〔記者簡惠茹／台北報導〕福爾摩沙衛星七號於今年6月25日發射升空後，在完成各項功能的檢測後已於7月22日開始進行軌道部署，預計將在發射後19個月完成6枚衛星的星系部署，福七量測資料在明年1月將開始提供給全球氣象界使用。

國研院太空中心表示，福衛七號由美國SpaceX公司的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射升空後，歷經3週的衛星次系統功能檢查，如太陽能板展開與功能檢查、姿態元件的功能檢查與參數設定、噴射推進次系統的開機檢查、熱控次系統檢測與通訊次系統檢測等等，以及1週的酬載儀器開機健檢，並於7月16日成功觀測到第1筆大氣層和電離層剖線資料，已經可以確認福衛七號6枚衛星功能都正常，完成發射後的第一階段工作。

中心指出，福衛七號發射後6枚衛星暫駐於720公里高度的同一軌道上，7月22日開始進入發射後第二階段工作衛星軌道部署，將把6枚衛星逐步調整到高度550公里6個均勻分佈的任務軌道上。

太空中心說明衛星部署原理，7月22日第1枚衛星利用本身的燃料反向推進，使衛星減速，預計反向噴射約200次後，衛星的高度會由720公里逐漸降至550公里，而此枚衛星所運行的軌道面，會因地球扁圓型重力場的影響，與停留在720公里高度的其餘5枚衛星運行的軌道面，每天產生約0.55度的軌道面飄移，108天後，第1枚衛星的軌道面，就會與其餘5枚衛星的軌道面分開約60度。

中心指出，在確認第1枚衛星到達預定的任務軌道後，後續5枚衛星也將依循相同的方法，逐枚飄移到其預定的任務軌道，每枚衛星飄移約需108天，6枚衛星調整軌道約需18個月，因此預計於發射後19個月完成6枚衛星星系部署的目標。

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