正妹出遊變「黑白郎君」 專家：可以這樣「白回來」…

2019-07-26 07:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市1名27歲吳姓女子，趁著暑假去了小琉球玩了3天2夜，結果不僅曬傷，連皮膚也黑了好幾個色階，還被親友調侃變成了布袋戲中的人物「黑白郎君」，令她十分擔憂是否「白」不回來，日後只能當個「黑」姑娘?衛福部南投醫院營養師表示，其實，只要吃對食物，絕對有機會「白回來」。

南投醫院營養師黃淑敏說，暑假是國人外出旅遊的高峰期，民眾除了事前塗抹防曬乳液以外，也可多攝取富含維生素A、D、C、E含量高的食物，「維生素A」具有預防皮膚上皮細胞的分化、損傷，可保持皮膚的完整性、避免水分被蒸發及防止曬後的皮膚變得粗糙等功能，動物性食物的來源包括牛乳、奶油、乳製品、蛋、肝臟類食物等等；植物的β-胡蘿蔔素是維生素A的前驅物質，吃進身體之後會轉變成維生素A，而含β-胡蘿蔔素為主的植物性食物有黃綠色蔬果，包括紅、白蘿蔔、菠菜、花椰菜、蘆筍、南瓜、芒果等等。

「維生素D」可強化血管細胞，使血管更有彈性，不易老化，牛豬雞肝、奶油、蛋黃、乳製品、鮪魚、沙丁魚、小魚乾及魚肝油等食物皆富含維生素D。

而「維生素C」則可幫助人體組織細胞膠原的形成並參與組織的修補及生長，可維持血管壁的彈性，幫助供給皮膚養分，避免皮膚受紫外線傷害，加速曬傷後皮膚的癒合，多含於蔬果中，蔬菜類以深綠色蔬菜含量最豐富，水果則為柑橘類。

至於「維生素E」是抗氧化劑，可保護身體脂肪酸與脂蛋白不被氧化，防止皮膚粗糙及乾裂，保持皮膚細胞的健康，如大豆油、小麥胚芽油等，而其他富含維生素E的食物還有杏仁、花生、葵花子、核桃等堅果類，以及穀類中的全麥製品，其中，又以小麥胚芽的含量最高。

除此，維生素B群包括B1、B2、B3、B6、B12等，也具有促進皮膚細胞健康、維持細胞間保濕、還原黑色素等作用，多含在蔬菜、水果、五穀雜糧、豆魚蛋肉、堅果與種子類食物中，尤其，入夏以來，氣溫不斷飆高，營養師也特別提醒民眾，除了多攝取上述的食物以外，也要補充足夠的水分，才可望美麗又快樂地度過炎炎夏日﹗

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