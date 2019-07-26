07/26 各報重點新聞一覽

2019-07-26 06:13

自由時報

華航開方便門 私菸案向上燒

國安局特勤人員涉利用總統出訪通關禮遇，挾帶萬條「團購」私菸，負責團購的少校吳宗憲、張恒嘉遭羈押禁見後，檢調再約談華航空中商用品供應營銷處規劃營銷組組長黃川禎，並懷疑黃的上級主管對於國安局私菸案早就知情，才會特地調他回空品處擔任窗口，替國安局大開方便之門，案情向上發展，檢調擬定計畫約談華航高層等相關人員。

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卵巢癌細胞 半小時就現形

百分之百台灣研發製造，特殊晶片結合ＡＩ技術，醫華生技、國研院儀科中心與久元電子合作開發的生醫檢測平台，檢測半小時到一小時，就能從血液中捕捉到卵巢癌細胞，昨天和廠商簽下三年二十億元訂單。

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主辦權取消爭議》滑冰協會推託「 隱形壓力」說不清

滑冰協會昨原訂下午二點召開記者會，針對「二○一九年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」遭取消主辦權一事說明，但期間二度更改記者會時間，延宕九十六分鐘後，秘書長吳奕德才姍姍來遲。吳對賽事取消公告及發聲明造成混淆、模糊，向體育署及社會大眾致歉，也強調是受到「隱形的國際壓力」才同意讓出主辦權，但對所謂「隱形的國際壓力」卻交代不清。

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聯合報

私菸案 華航董座道歉 真相呢？仍交代不清

總統專機爆發私菸案延燒第五天，華航董事長謝世謙昨天首度舉行記者會致歉，並公布專機銷售免稅菸達一萬零九條，但仍交代不清，僅強調身為航發會法人代表「會負責」。航發會董事長、交通部政務次長王國材表示，他對華航記者會非常失望，若謝世謙請辭負責，交通部「會同意」。

美中貿易復談敏感時刻 美艦又通過台海

配備神盾系統的美軍飛彈巡防艦「安提坦號」（Antietam）廿五日由南向北航行通過台灣海峽，此舉可能在美中貿易關係緊張之際激怒中國。美國和中國大陸將於下周恢復高層官員貿易談判。

中國時報

私菸案重創特勤士氣 總統先遣車隊追撞！長官沒事 基層背悶鍋

總統府國安特勤走私菸案牽連甚廣，被指「山上有菸」的國安局特勤中心背了悶鍋，基層抱怨涉案收押的是山下總統府侍衛室少校行政官，他們根本管不著，且團購主要是侍衛室、總統府、國安會等，被譏稱山下「老菸槍」的大官才多，結果山下有事山上擔，基層士氣大受影響，昨天中午，總統府特勤先遣車隊竟發生車禍追撞，引起高度重視。

4年95億 搶救青年失業率！3個月內就業 就職3個月 獎金3萬

政院昨拍板勞動部「投資青年就業方案」，勞動部4年將投入近95億元協助青年就業。目標是4年內，青年失業率從8.47％降至7.4％以下。15至29歲的青年失業達6個月，只要經深度諮詢3個月內尋職成功，且連續就業3個月以上，1次發給3萬元；在職青年，持續進修參訓勞動部補助每人每3年可獲7萬元補助。

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