台灣知名畫家蔡永明溫哥華辦展 新作靈感來自電玩

2019-07-26 06:35

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華二十五日報導〕台灣知名畫家蔡永明最近抵達溫哥華，在溫哥華的台灣文化中心舉辦畫展。蔡永明近期創造作品，多是以時間、空間及場域的間隔組合作為呈現，饒富藝術趣味。蔡永明說，這些新作品的靈感不少是他觀察孫子所玩電子遊戲所得，也是他目前生活寫照。

蔡永明是台灣藝術大學應用媒體藝術研究生碩士，台灣美展的免審作家協會理事、五月畫會理事、台陽美術協會及全國油畫學會會員、南瀛青溪新文藝學會顧問及美展評審。

蔡永明在溫哥華的畫展，是經過旅居溫哥華的台灣畫家盧月鉛的力邀，才得以促成。蔡永明和妻子在溫哥華停留時間，也暫住在盧月鉛的家裡，蔡永明表示，在溫哥華感受到台灣鄉親特有的熱情。

蔡永明在溫哥華的畫展將展至7月31日。蔡永明介紹近期創作時說，很多作品是目前生活寫照，或是想表現出內心記憶的深處，有的則是以傳統文化為創作素材。

他說，他的作品希望表達愉悅、或是神秘，或是一種滿足狀態。

他表示，例如這次展出的一些畫作，靈感即來自與孫子的相處，觀察孫子平時喜歡的電子遊戲而來，在創作的同時，也想表達目前含飴弄孫，生活溫馨的一面。

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