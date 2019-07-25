「政治零分」好棒棒？ 白痴「idiot」一詞居然源自「此意」？！

2019-07-25 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」日前發文分享「白痴」的英文單字，在希臘文的原意中，指的是「對政治冷感」的人。此文引來「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」留言補充，由於古希臘崇尚參與公共事務，「πολιτης（citizen市民）」即指參與公共事務的人民，具有參與討論決定的權力，也較具有知識技能及物產，因此無法參與政治，或是對於政治冷漠、不關心的人，即被稱作「Idiot」。

根據該則貼文，「白痴」的英文單字，源於希臘文，指的是「對政治冷感」的人。而臉書粉專「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」也在下方留言處指出，「Idiot」一詞是一個英文與希臘文，在原意上有所差異的有趣例子。該粉專解釋「Idiot」的字源，源於希臘文中「ιδιώτης」，原意指「私人」（private），是相對於「πολιτης」的概念，意指「公民」（citizen）。

留言處網友留言補充，「private citizen」指的是只顧「私人事務」的市民，相對「public citizen」則是會考量公共利益的市民。也有網友推測，根據字典的第一個定義，「idiotes」意指「不參與公共事務的人」，而「idiotes」的第二個詞義，則是「沒有專業技巧，無知」，所以英文單字「Idiot」有可能是從第二個詞義而來。

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