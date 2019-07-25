鳳試所推耐熱青蔥 無償授權穩定蔥價

2019-07-25 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來氣候異常，蔥價波動大，民生卻不可或缺，農委會鳳試所選種推出耐熱青蔥新品系「鳳試Su12」，適合夏季種植，口感、品質、耐熱均屬TOP等級，產量比北蔥增加1至2成，將無償授權農民，有助產業發展，更穩定菜價。

全國青蔥栽培面積去年近5000公頃，以彰化縣最多，近年來氣候異常，蔥價波動大，夏季飽受風災侵襲，一度每公斤批發價飆破200元，去年沒有颱風也有40至80元，且復耕期長達2至3個月，就怕供貨出現空窗期。

值得一提的是，青蔥分為北蔥、四季蔥，其中北蔥較耐濕熱，以中南部為主，但冬天容易開花，四季蔥口感佳，以三星蔥聞名，農委會鳳山熱帶園藝試驗分所歷時4年選種，推出四季蔥「鳳試Su12」，尚未正式命名。

鳳試所蔬菜系研究員許淼淼表示，「鳳試Su12」株型直立、分枝性強，口感比北蔥柔嫩，颱風也較不易折葉，整體產量增加1至2成，辛辣味比三星蔥濃厚，相對耐熱性佳，適合春夏栽培，秋冬季也可生產，但不容易開花，需以分株無性繁殖。

蔬菜系主任王三太指出，「鳳試Su12」品質好、口感細緻，來自三星蔥產地宜蘭，與市場受歡迎品種各有特色，口感、品質、耐熱均達TOP等級，農民只要注意田間排水良好，不需要改變栽培模式。

青翠園有機農場場長莊翠蘭試種後表示，南部夏季青蔥很難種，她堅持有機蔬菜不噴藥，但今年自6月以來經常下雨，一般青蔥根部泡水容易枯黃死掉，「鳳試Su12」只要植株補充液肥，養分充足維持翠綠模樣。

莊翠蘭說，尤其一般青蔥天熱尾部容易呈現乾燒狀，「鳳試Su12」耐熱不受影響，且分枝性強比北蔥多一倍數量，連帶提高整體產量，品質好、耐濕熱又好照顧，符合農民需求。

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