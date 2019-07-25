狼教練曝光2年仍沒進黑名單？ 彰化縣教育處：重啟調查

2019-07-25 19:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕狼教練進不了黑名單？彰化縣卓姓柔道教練的狼行2年前就曝光，卻因受害女學生家長未提告，性平會就結案，引發家長廣大不滿，彰化縣教育處副處長張淑珠強調，將要求學校立即重啟調查。

卓姓教練在2年前就傳出惡行，當時的校方人員說，卓教練並非學校的代理老師、社團老師或是專任教練，完全不是編制内的校方人員，只是有學生為了訓練柔道專長，自行到卓教練的道場去練習，學生要出去比賽時，卓教練會掛名為指導教練，如此而已。

校方指出，學校在2017年6月間，聽到學生之間流傳「卓教練與指導的女學生有清涼照」，主動了解並依規定向教育處進行校安通報，也向社會處進行關懷一起來通報，但因為家長不提告，也不願意接受調查，還簽署不提出申請調查，加上男女雙方承認互為男女朋友，女學生也滿16歲，最後才會才在性平會決議結案，也立即不再讓這名教練進入該所學校。

教育處副處長張淑珠指出，2年前校方性平會做出的是「暫時」停時止調查，已發文給學校，要求立即「重啟」調查。

張淑珠強調，這名教練2年前沒有被提告，加上家長也不願意接受性平會的調查，在沒有刑案紀錄下，依法不能通報不適任教師。

不過，張淑珠指出，根據學校的說法，這位教練根本不是學校所聘人員，因為家中經營道館指導學生出賽才掛名指導老師，未來會針對這部分來研議有效對策，以及提供必要的協助。

不過，有家長也質疑，既然校方說2年前就耳聞「清涼照」一事，最後以當事人家長不提告、女學生已年滿16歲就結案，是否過於輕縱？而原來還有狼師可以用「協助指導」名義在校園出沒，因為不是聘任人員，連不適任通報機制都管不到，這實在令人太感到害怕了！

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