麻豆大果文旦明起收購100萬台斤 收購價1台斤10元

2019-07-25 19:19

〔記者楊金城／台南報導〕農委會啟動麻豆大果文旦收購作業，由麻豆區農會辦理收購加工，農會公告明天起（26日）收購大果文旦，收購價格1台斤10元，收購數量100萬台斤。

另方面，麻豆文旦今年因氣候溫暖使得成熟期提早，不少柚農在8月初就可採收文旦，柚農最近已開始接受客戶預購。因今年中秋節在國曆9月13日，銷售跟著提前。

立委郭國文3月間請來農委會主委陳吉仲巡視麻豆柚園，討論收購大果文旦以穩定麻豆文旦今年價格，陳吉仲承諾今年首次委由麻豆農會辦理大果文旦收購，數量高達100萬台斤。

麻豆區農會公告麻豆大果文旦收購日期和產銷班時程，郭國文很高興兌現他的競選承諾，向麻豆柚農宣布收購大果文旦作業。

麻豆農會公告7月26日到8月4日的上午8點到下午4點受理各果樹產銷班的大果文旦收購，收購地點在麻豆農會供銷部農業倉庫。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，農會收購大果文旦將加工製成蜂蜜柚子茶、柚子蔘、梅柚片兒，農糧署南區分署也幫忙媒介加工廠，將加工果汁、果醬。

農糧署南區分署長姚志旺說，大果文旦比一般規格的麻豆文旦果實略大，品質不一定差，收購大果文旦可穩定麻豆文旦市場行情。

柚農李明彥和李佳翰都將在8月上旬開始採收麻豆文旦，兩人都沒有大果文旦，李佳翰的文旦預購價10台斤650到1150元間，李明彥的文旦10台斤800元，今年麻豆文旦產量預估減1成，但文旦價格跟往年差不多。

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