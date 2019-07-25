自行停用攝護腺肥大症藥物 老翁急診導出近千cc尿液

2019-07-25 22:36

〔記者蔡思培／台北報導〕一位約80歲、患有攝護腺肥大的男子，幾天前因感冒導致嚴重鼻塞、流鼻水，他心想感冒都吃這麼多藥，於是自行停止服用攝護腺藥物。停藥第2天發現解尿很吃力，一晚起來尿了7、8次，第3天中午更是完全尿不出來，男子被送到急診後，導尿出來將近1000毫升。

北市聯合醫院中興院區泌尿科醫師柯明中指出，攝護腺位於膀胱出口和尿道交接處，攝護腺肥大就會壓迫尿道、增加排尿阻力，使得解尿困難。攝護腺肥大症狀包括解尿時有等尿感、尿徑細小、尿流速度變慢中斷、餘尿感、急尿頻尿等。目前有些藥物雖可使腺體縮小，但通常仍需服用一種甲型交感神經抑制劑的藥，放鬆腺體內的平滑肌，以減少尿道壓迫使排尿順暢，民眾若突然停藥，解尿就會不順，甚至尿不出來。

柯明中提醒，除了未規則服藥，有些藥物的不慎使用也會影響排尿順暢、甚至尿不出來。有些感冒藥中治療鼻塞、流鼻水的成份會含有甲型交感神經促進劑，造成膀胱出口及攝護腺內的平滑肌收縮，使膀胱出口被收縮更緊，排尿阻力更增。止瀉藥的不當使用也可能造成排尿困難及尿滯留，因其抗乙醯膽鹼成份會抑制膀胱排尿肌肉收縮功能，讓膀胱排空、力量降低。

此外，喝酒也可能影響排尿，柯明中說，酒精會抑制膀胱排尿功能、並降低大腦對漲尿的感覺，所以飲酒過量也會增加攝護腺患者產生尿滯留的風險。

柯明中提醒，現在攝護腺肥大患者除了手術外，還有很多治療選擇，藥物療效也可達到解尿順暢，但民眾仍需有正確用藥觀念，並與醫師配合，若有突發疾病也要尋求醫師協助。

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