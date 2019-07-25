澎湖一校一特色 文光國小智高夏令營開跑

2019-07-25 20:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖小班小校眾多，賴峰偉22年前初任縣長時，就積極推動一校一特色，馬公文光國小夏日樂學「智高夏令營」開跑，賴以大家長身分前往參加，勉勵小朋友透過動手做智高積木歷程，培養想像力及邏輯推理能力，發揮創造力。

文光國小以推動智高積木教學及閱讀教學為學校特色，為讓學生擁有豐富暑假，文光國小向教育部申請夏日樂學計畫，設計體驗性、實作課程的「智高夏令營」，透過智高積木組裝及遊戲比賽過程，激發學生學習興趣及熱情，導引自主學習能力。

賴峰偉今日下午前往參加，聽取小朋友解說組裝大型積木設計理念後表示，過去教學模式以教師單方面教學，現在學生也可以做自己學習主人，經由積木科學課程，除培養團隊合作能力，也能提高對科學學習動機，建立問題解決能力。

課程講師陳培陽表示，希望學員從動手實作中學習科學原理及將關卡與關卡串連，每一個關卡有3到4種科學原理，未來孩子成長後可將科學原理運用於生活中，解決生活上所遇到的問題。

文光國小辦理夏日樂學「智高夏令營」課程，邀請台中上石國小陳培陽老師特地跨海擔任講師，總計3梯次約50餘名學員報名，以積木玩具多元組合變化，每一種組合包括20、30種科學原理，激發學員創造力，增進物理科學知識。

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