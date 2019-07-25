人妻沒哺乳得乳腺炎 竟跟老公這動作有關……

2019-07-25 19:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕「我沒有在哺乳，怎麼會得乳腺炎!」32歲鄭姓女子丈夫有抽菸習慣，鄭女經常吸入二手菸，日前她因右側乳房紅腫熱痛至衛福部彰化醫院就醫，經診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍，以細針抽吸出6cc的綠色膿瘍，才恢復健康。對此外科醫師李忠懷表示，非哺乳期也可能得乳腺炎，大量接觸二手菸可能就是發病主因，若反覆發炎，得乳癌機率比正常女性高1.23倍。

鄭女於今年6月按壓乳房時發現，右側乳暈旁有紅腫現象，且觸摸時劇烈疼痛，當下立即前往醫院就醫，經超音波診斷為乳腺炎且有乳房膿瘍現象，院方利用細針抽吸，竟抽出6cc如綠豆沙顏色的膿瘍，經抗生素治療及清創手術，目前已出院。鄭女對此表示，以為是肺有問題，沒想到竟是乳房發炎，感到吃驚，

李忠懷表示，乳腺炎分為「泌乳性乳腺炎」及「非泌乳性乳腺炎」，所以並不一定只在哺乳期發生，鄭女罹患的即是乳管旁乳腺炎，屬於非泌乳性乳腺炎一種，該病症常見於年輕女性吸菸者或長期吸入二手菸的女性，也可能發生在男性身上。

李忠懷指出，香菸中的有毒物質可能造成乳暈下乳管組織壞死、感染或造成局部缺氧，而引起傷害，乳房紅腫熱痛的硬塊，也可能伴隨發燒與全身無力等症狀，大部分患者經抗生素治療及細針抽吸就能痊癒，但非常容易復發，其中乳腺炎反覆發作的患者會比一般人容易得到乳癌，尤其是女性，機率大概為正常女性1.23倍，最好的方法就是「戒菸」及遠離二手菸，才能有效預防乳腺炎再復發。

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