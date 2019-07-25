新來義部落「來電」 每年賣電50萬元造福全縣老人

2019-07-25 17:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕八八風災後重建的永久屋基地屏東縣「新來義部落」，去年在企業協助下，利用活動中心屋頂設置太陽能發電系統，1年來發電賺了約50萬元，用來做為全縣老人照顧基金，這項公益綠能受到肯定，屏東縣政府希望推廣到其他永久屋基地，希望更多企業來幫忙。

屏東縣政府原住民處表示，去年在新來義部落推動的「陽光永久屋」，是全國首例結合公有屋頂推廣綠能公益的專案，由縣府開放新來義部落活動中心閒置屋頂，提供國內最大的公民電廠平台「陽光伏特家」標租設置太陽能板，建置經費由國泰金控「員工減重1公斤，公司捐100元」的善款挹注。

原住民處長伍麗華表示，新來義部落活動中心屋頂，共設了400片太陽能板，99.6kwp的太陽光電系統，每年售電金額可達40萬至60萬元，可持續20年，這些金額都會用在屏縣老人照顧上；屏東縣還有禮納里部落等永久屋基地，每個村都有活動中心，歡迎更多企業來幫忙，讓綠能公益在重建區大放光芒，造福更多需要照顧的人民。

國泰金控繼去年認養太陽能系統後，今天（25日）又再捐出3台可發電腳踏車、15萬元老人健身共餐經費給新來義部落，同時承諾居民減重1公斤，該公司捐100元，做為部落發展基金。

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