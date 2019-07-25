台東電光西瓜供大於求 1顆200元求促銷

2019-07-25 19:35

［記者陳賢義／台東報導］連日酷熱無雨，加上日前焚風陣陣，加速台東關山鎮電光橋下成片西瓜加速熟成，果農搶收護血汗，但市場供大於求，只能自產自銷降減損失，每顆重達30斤以上的鮮甜大西瓜，俗俗賣一1顆只要200元，訂購超過10顆還能外送，但礙於人力只限台東地區。

連日的豔陽高照，不僅民眾避暑閃嘸路，也導致近採收的西瓜加速熟成，果農護心血搶收，未料逾越盤商需求「堵市」，只能另尋他法自銷。林姓果農在電光橋下溪床種植了五萬株西瓜，一次收成將倉庫塞得滿滿的，還得暫置空地，盤商收購有限，讓林農苦惱不已，親朋好友見狀心疼，透過各方管道尋求好心人，台東縣議會副議長陳宏宗一次就買了50顆，為果農加油打氣討個好彩頭。

林農說，他種了5萬多株，收成數量非常多，目前自產自銷只賣出了1萬多顆，真的不知如何是好；現在的西瓜鮮甜又好吃，買20顆就送2顆，10顆就可外送，但數量少的就沒辦法。陳宏宗表示，現在台東最好吃的西瓜在電光已出產，每1顆都重達30斤以上，果肉沙沙甜甜的，保證好吃；瓜農收成前遇逢久旱未雨又大豐收，致使產銷有些不平衡，希望大家伸出援手，多銷1顆是1顆，10顆是10顆，但因果農已有年歲無力宅配，歡迎台東民眾就地採購。

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