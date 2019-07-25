終於不用再追著公車跑！ 統聯77號林厝公車延駛定案

2019-07-25 16:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中西屯區福雅路近年發展快速，加上鄰近中科工業園區，周邊住宅商圈林立人口密集，公車需求量大增，然而班次最頻繁密集的統聯77號公車，卻只開到林厝里福雅路上的三角埔站，許多在地長者、學生與上班族必須走上一大段路才能搭乘，相當不便，立委張廖萬堅接獲陳情，今天邀集相關單位會勘獲初步結論，延駛案可望9月份上路。

張廖萬堅今天邀集市議員林祈烽、市府交通局與統聯客運及附近住戶共同會勘硏商，統聯客運允諾，將在安全考量下，儘速規畫延駛案，送市府市區汽車客運審議委員會，統聯77號公車預計9月份就可以延駛，嘉惠林厝的老弱婦孺、學生及上班族。

統聯客運副主任蔣敏中說，延駛案最主要是考量到公車迴轉的安全性問題，而今天與民代及交通局仔細研商下，終於獲得共識，統聯將配合地方需求延駛，將儘速規畫延駛案，下月送交市府市區汽車客運審議委員會，如果順利通過，預計9月份就能順利上路。

張廖萬堅與市議員林祈烽說，許多民眾反映77號公車站牌距離太遠，尤其是長輩走到三角埔站實屬吃力，體力也不堪負荷，學生與上班族更時常在追公車，不但險象環生，且對於使用者來說真的是一大困擾，3年前民眾已陳情過卻沒有結論，今天終於順利推動延駛案，在場鄕親指著公車站牌，露出了開心的笑容。

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