醫療照護靠AI、區塊鏈 北醫附醫生技展秀新技術

2019-07-25 17:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕2019亞洲生技大展開幕，台北醫學大學附設醫院打破傳統照護模式，靠人工智慧（AI）、區塊鏈技術，除了可以提升轉診服務，也能整合個人健康照護資料，提升整體資料安全性與保障個人資料隱私，也在會場示範。

北醫附醫院長陳瑞杰說，全天候的AI智能照護也是北醫附醫發展重點，北醫附醫自行研發的「Ted- ICU AI重症照護平台」，可以24小時自動蒐集、整合、分析重症病人生理數據，醫師可遠距及時性的掌握病人生理數據與各項病歷資訊。

「Ted- ICU AI重症照護平台」也省去人工記錄，醫護人員一個月可節省近800小時抄寫時間，讓醫療團隊更有效率，專注於重症病患的照護工作。

陳瑞杰也指出，民眾申請「智鏈護照」後，可透過行動載具上的APP登入個人私鑰，取得完整病歷摘要、檢查影像等就醫及健檢資訊。

陳瑞杰也說，「智鏈護照」也能由民眾授權給其他醫院及診所醫師瀏覽，機構間轉診無須返院申請病歷，大幅提升轉診精確性及便利性，面對分級醫療以及長期照護的需求，健康醫療區塊鏈平台的建立，也能大幅提高民眾的轉診意願。

除了運用區塊鏈技術連結病歷外，北醫附醫今年獲得科技部補助成立「婦幼精準醫療與人工智慧產學醫研聯盟」，由各大醫療機構透過「醫療交流平台」，上傳特殊或經典病例，提供全球醫師學習。

陳瑞杰說，北醫附醫更運用最新的虛擬實境VR技術，紀錄北醫附醫達文西手術過程，讓手術過程更真實的傳達給手術房外的醫師進行學習與觀摩，未來也將繼續開發包含VR虛擬手術系統、手術大數據分析等功能。

北醫附醫將於7月25日至28日的「亞洲生技大展 Bio Asia」，完整展出「健康醫療區塊鏈應用服務」、「Ted- ICU AI重症照護平台」與「達文西手術VR系統」等尖端智慧醫療科技，現場將提供專業醫護團隊解說與互動性應用等，讓民眾近距離體驗智慧健康照護生活圈。

北醫附醫運用最新的虛擬實境VR技術，紀錄達文西手術過程，提供手術房外的醫師學習與觀摩；同時也製作手術室模型，讓民眾更加了解達文西手術。（北醫附醫提供）

北醫附醫院長陳瑞杰在「亞洲生技大展 Bio Asia」向蔡英文總統說明附醫使用的「Ted- ICU AI重症照護平台」。（北醫附醫提供）

北醫附醫2018年啟動「健康醫療區塊鏈平台」，推出使用區塊鏈技術的「智鏈護照」，民眾可看到於附醫的完整就醫、健檢紀錄。（北醫附醫提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法