師大夜市擬就地合法 北市府打槍恐胎死腹中

2019-07-25 16:43

〔記者郭安家／台北報導〕師大夜市店家違反「都市計畫法」爭議8年未解，台北市政府因商圈業者陳情，提就地合法草案；離奇是，商圈僅提9個街廓商用，都發局卻「增加難度」主動多增4街廓。今上午台北市都市計畫委員會審議，反對派里長痛批市府「要五毛給五塊！」居民更揚言效法香港反送中上街抗議；此舉就連商圈代表都認為不妥，擔心擴大商用範圍會激發更多對立，會議主持人、地政局長張治祥決議擱置，意即全案胎死腹中。

龍泉商圈促進會受訪指，住、商僵局多年，商圈盼小範圍商用，顧及居民權益，要做無明火的輕食餐飲、咖啡廳、文創服飾業等，不解都發局何苦擴大範圍？遺憾最後結果被擱置；商圈8年來想跟居民溝通，但一直被打槍、敷衍，台北市長柯文哲有承諾協助雙方談，盼北市府提供協商平台，若要商家自己跟居民談，等於皮球踢回民間。

都委會人員會後受訪說明，都發局的確主動增加4個街廓，將原本商用範圍往南延伸到台電大樓捷運站，原因是考量商業街廓一致性，此外也響應北市府TOD政策（Transit-oriented development、大眾運輸導向）。

但此決定觸怒反對派居民，會中輪番發言；古風里里長孔憲娟批根本要5毛給5塊！但都發局會前都不說明原因，只能猜測市府想將師大社區變成觀光夜市，「這是逼我們上街頭！」居民更揚言比照香港反送中抗議。還有居民批，支持派居民將一樓出租商用炒房，有人將月租40萬元降至20萬元，試問哪個小吃店負擔得起？無怪3個月就換人經營。

支持派居民指，雲和街以南1樓有119戶，其中113戶原本就在營業，幾十年前做骨董、珠寶、集郵社、錄影帶，但這些產業已無法反映現況，新草案是解決問題，他們也不同意住商僵局擴大。

支持派民眾說，限縮在固定商業區，怎麼炒房？現在缺的是管理，他們過去曾在社區下跪道歉，今天再次為住商爭議道歉，盼和平共存。

張治祥表示，顯然反對派居民意見較多，而市府提出的機制（就地合法案）也不領情，大家有一致想法才有機會，由於沒共識，因此專案小組建議擱置；都發局表示，意即全案胎死腹中。

至於此案會不會影響其他商圈就地合法？產發局長林崇傑受訪說，師大路是獨特個案，不會成為全台北市通案，畢竟各地社會情境不同。

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