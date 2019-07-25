六都唯一演習「3料冠軍」 台南人驕傲原因是…

2019-07-25 16:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019年民安5號演習及聯合防空演習評鑑結果出爐，台南市長黃偉哲率市府團隊，拿下六都唯一獲得3項演習特優單位，成為名符其實的「3料冠軍」，創下南縣、市合併後各項演習最高紀錄。

台南市政府表示，這次演習最具創新亮點，包括黃偉哲市長親自主持3場演習指揮官，同時擔任兵棋推演主推官，是六都首長唯一擔任主推官，以及首次結合台南航空站進行場外空難事故處置，尤其台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊，分別出動1部機場化學消防車（奧地利ROSENBAUER New Panther6x6，俗稱美洲豹），震撼全場。

其次，奇美實業公司亦出動台灣第一台高空砲塔化學車，造價3800萬元，是先進科技救災效能的利器，進行毒性化學物質緊急應變演練；還有仁德區農民達人改裝農用曳引機後座作為疏散撤離的交通工具等，都是演習過程中焦點。

2019年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，於4月11日上午在安平區安平國中安平館進行兵棋推演，下午在安平區公所、安億公有停車場及安平運河進行綜合實作演練，5月28日下午進行軍民聯合防空（萬安42號）演習。市府動員相關機關外，更結合公民營事業單位、NGO組織及社會慈善團體力量和自主防災社區、大專院校等參與演練。

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