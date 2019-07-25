何欣純成功爭取補助 讓弱勢小朋友可免費上暑輔

2019-07-25 15:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕太平區多年前傳出弱勢家庭父母忙於工作，無暇照料，孩童趴趴走，發生溺水事件，立委何欣純爭取教育部補助，因此從106年開始弱勢家庭兒童免費暑輔，今年有太平有6所小學申請，何欣純今到太平國小，念繪本給小朋友聽，讓小朋友不要再趴趴走。

每年暑假一到，家長都會安排上暑期營或上安親班，但有很多中低收入戶的家庭，因無力讓小朋友上安親班，便放任小朋友單獨在家，潛在的危機便產生。

105年的暑假，太平區有3名國小學生共乘一輛單車往河堤方向走去，一場午後暴雨而造成溪水瞬間暴漲，3名孩童來不及逃生因此喪命，家屬悲痛不已。

有鑑於此，太平區多名家長會委員向立委何欣純陳情，指太平區弱勢家庭的學生很多，經濟狀況不佳，家長幾乎無能力參加校外安親班暑假期間的課程，只能任由小孩自己在家甚至在外遊蕩。

何欣純便向教育部國教署爭取，獲允諾補助，市府自己也需自行提撥經費，因此從106年開始，太平地區的國小就有9所申請，107年7所、今年有6所。

立委何欣純今天前往太平國小了解暑輔情形，太平國小校長湯正茂表示，今年開4班暑輔，有100小朋友，其中弱勢家庭小朋友有30位，不用繳交暑輔費用。

何欣純選擇「 一片披薩一塊錢」的繪本，說故事給小朋友聽，由於她口才相當好，小朋友聽得很認真，也熱情互動，大家愈聽愈餓，其中一位小朋友還說家中在賣麵，可以到他家吃，但生意好要事先預約，何欣純便跟小朋友約好，會事先預約到他家吃麵。

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