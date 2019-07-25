從越南來台任教24年 她以同理心輔導弱勢生獲師鐸獎

2019-07-25 15:36

〔記者周湘芸／新北報導〕108年師鐸獎名單出爐，新北市今年共6位校長、老師獲師鐸獎，其中，金龍國小主任楊小梅從越南到台灣任教24年，因為自己曾在弱勢環境下被安置到福利機構寄讀，更能感受學生的苦痛，便輔導、陪伴因母親過世而陷入情緒崩潰的學生，也協助家暴問題學生表達情緒與解決問題。

海山國小校長林瑞昌秉持「和孩子互動，是一種能量的傳遞」的理念，經常在校門口和學生互動，對需要關懷的孩子更是特別照顧。

插角國小附設幼兒園主任邱琍貞曾協助住山上隔代教養、家庭教育功能薄弱的中度智能障礙學生到早療做復健，甚至帶他回家感受有家的溫暖、給予不同的生活經驗。此外，也曾讓弱勢聽障生住進家中，並為其募集助聽器，也藉由頻繁的互動提升學生語言能力。

昌福國小老師呂聰賢曾志願帶領2位因人際互動問題不願參加畢業旅行的學生，在留校期間學習電腦運作的基本原理，激發對電腦的興趣，甚至在沒有老師願意安置他們到自己班級的情況下，讓2位學生跟隨他到各班上課。

林口國中老師李政憲致力於推廣「摺紙數學」，4年前成立臉書「藝數摺學」社團，迄今分享300多場研習內容，也將課程與共備筆記分享給老師和家長使用，讓對數學科目反感的學生都能投入實作課程。

新莊國中老師曾麗娜認為，英語雙峰現象一直是台灣教育頭痛的問題，但從不以成績評斷學生的她，並提供英語自學的方法，讓學生重拾英文興趣。

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