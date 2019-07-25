貓裏喵手作環保書袋不賣 只送愛書人

2019-07-25 15:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕炎炎夏日，除了海水浴場、泳池，不少人也選擇窩在有舒適空調的公共圖書館；苗栗縣立圖書館為鼓勵民眾閱讀，30日起個人卡每次借書3冊以上累積10次，或家庭卡等一次借閱30冊以上，就可兌換志工手作的環保書袋，上頭印有可愛貓裏喵圖案，限量200個。

這些環保書袋都是圖書館志工婆婆媽媽，利用縣府去年辦理農業博覽會使用的活動宣傳旗幟手工製作而成。縣府教育處圖書資訊科長彭秀珍說，志工們發揮家事裁縫專長及年輕時的工作經驗，從清洗、整理、裁剪、製版到車縫，一手包辦，製作成獨一無二的環保書袋。

且每個環保書袋上，都採用印有貓裏喵圖案的布料，十分討喜，甚吸引民眾詢問「有沒有販售？」不過，彭秀珍說，環保書袋不賣，只送給愛書人。

彭秀珍說，30日起，持一般卡（個人借閱卡）每次借書3冊以上累積10次；或家庭卡、機關團體卡等一次借閱30冊以上，就可兌換一個，但數量僅有200個，換完為止，喜歡的民眾，可要把握機會，多多借閱。

另，苗栗縣公共圖書館獎勵閱讀活動，已於年初展開，至9月30日止，個人借閱圖書資料達150冊以上者、書香家庭組借閱達300冊、機關團體卡借閱達400冊以上者，將分學前組、國小組、青少年組、菁英組、樂齡組抽獎，每組10名，分別頒贈2千元禮券及獎狀，歡迎大家閱讀拿好康。

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