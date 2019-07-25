83歲台南舊魚市場可望明年「活」起來

2019-07-25 14:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕83歲台南舊魚市場是台南第1座被搶救下來的老舊魚市場建築，南市觀光旅遊局已委託顧問公司進行規劃，並預計8月底舉行工作坊廣徵民意，期望明年初完成規劃共識後，就可進行委外招商作業，讓這處見證台南運河史的庶民建築「新鮮活起來」！

位在台南運河畔的台南舊魚市場於1936年落成，3年前因「中國城運河星鑽計劃」面臨都市開發被拆除危機，經地方文史界發起搶救，市府也在公民力量的支持下，決定原地保留下來。

南市觀光旅遊局表示，台南舊魚市場的活化利用案，已委託顧問公司進行規劃，由於舊魚市場具有特殊歷史價值，其空間活化利用，如何保留文史意義並結合商業觀光潛能，希望能夠透過工作坊徵詢多元化意見，未來有生鮮漁產展售、文創咖啡或其他可行利用方式，促使規劃案可以更貼近符合民意期待。

此外，台南舊魚市場鄰近原中國城景觀廣場（施工中），相鄰的街道空間，未來也可以發揮無限想像，讓舊魚市場不只是單一建築保留，而能結合週遭創造最大活化效益。

南市觀光旅遊局表示，將委託民間單位進行工作坊，邀請文史界、建築界、室內設計等各領域及民眾共同參與，預計8月底展開，期望明年初完成規劃共識，以利後續進行ROT委外招商作業。

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