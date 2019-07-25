橫渡小琉球救上岸卻赴民宿 居民譏：又來了

2019-07-25 14:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內水域遊憩越來越興盛，其中又以獨木舟因為平易近人而蓬勃發展，不過這也讓不少新手異想天開，在沒有戒護下就想直接橫渡到距離有10公里左右的小琉球，高雄海巡隊今天發布昨天下午救援5艘「充氣獨木舟」欲橫渡到小琉球卻失敗的新聞稿，而被救起的民眾稍事休息就回到島上民宿，當地人是無奈說「又來了」。

不少獨木舟客都把橫渡小琉球視為自我挑戰，不過，岸巡人員因為常會因海象難以預測，雖無法強制禁止，但多少都會視船隊規模或經驗加以勸導，可是想挑戰大海的民眾難以勸退，有的遵守並實際划上島，有的則是虛應故事轉往東港鎮海公園直接下海，近期更是常傳出連報備都沒有就下海的船隊。

不過，海象千變萬化，上一刻可能風平浪靜，下一刻馬上風起雲湧是常有的事，加上許多獨木舟客人高估自己能力，今年已傳出數起獨木舟橫渡小琉球卻失敗而通報救援案件，居民聞訊，是無奈說「又來了！」。

洪姓居民說，今年幾乎每個月都會聽聞又有獨木舟的遊客被救的事件，有些案件因為量體小，或是請民間救援單位前往，公部門也不見得會發布新聞稿，只能說是頻率越來越高，不過這次竟是用抗浪、抗刺穿較差的「充氣」獨木舟，實在是令人覺得過於托大。

洪姓居民指出，之前所辦得各種橫渡都有會動力船舶在旁邊戒護，認為民眾要出海前就應該要設想好體力不支而無法順利完成橫渡的解救方式，東港到小琉球之間有段「斷訊」的路程，若是在這段「斷訊」因體力不支而想求援，卻發現手機打不出去也無法傳送定位位置，大海茫茫，不是所有人都能幸運被搜救到。

更有居民毒舌的說，從新聞看到這批有大有小的人上岸稍事休息就「回」民宿，表示事前有空預訂民宿，還「作功課」從鎮海沙灘出發，但卻沒空先告知海巡、救援單位，若今天順利「搶灘小琉球」沒事，但問題就是常常有遊客高估自己划到一半體力不濟，救援責任再交給海巡或民間救援單位，且人救起之外，連獨木舟都要幫忙運送，這類莽撞遊憩行為美其名是「挑戰自我」，但結果往往看起來像是「省交通費」。

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