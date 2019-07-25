竹市SBIR計劃中小企業創新有成 啤酒精釀智能系統技術吸睛

2019-07-25 14:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府近年積極協助在地中小企業創新升級，推動地方產業創新研發推動計畫（SBIR），今舉辦成果發表會，亮點成果有「智能化精釀啤酒配方系統」，讓消費者在家就能釀啤酒，還赴美參展發揚光大，「環境感測器監控系統」可應用太陽能發電與智慧農業，應用性高還成特斯拉（Tesla）充電特約廠商。

副市長沈慧虹表示，市府至今已連續辦理7年「地方型SBIR計畫」，補助超過180家廠商，累積創造約5億元產值，今年度獲補助廠商共有27家結案廠商於現場展示計畫成果，新竹市政府特別設立「績優廠商獎項」，本次獲獎廠商為台灣智能製造股份有限公司、台灣智慧服務股份有限公司、創玖科技股份有限公司；希望鼓勵執行成效優異且具示範性的企業，並藉此帶動竹市中小企業除了埋首於創新研發外，可同時掌握市場需求以擴大整體執行效益。

其中亮點績優廠商之一的「台灣智能製造股份有限公司」的新創產品為智能化精釀啤酒配方系統，全自動化的設計，讓消費者未來在家就能喝到自己釀製的精釀啤酒，如同沖煮咖啡般容易，廠商表示，透過SBIR計畫完成原型機的設計開發，除成功赴美參加消費性電子展外，目前正與國際餐廳連鎖業者洽談至廈門設立商業據點，朝向品牌加盟方式拓點經營。

「台灣智慧服務股份有限公司」則開發電子門鎖遠端控制服務系統，使用者透過手機就能遠端確認居家大門安全狀況，出門忘記鎖門情況不再發生，安全又方便，也成功將技術轉售其他電子鎖公司，目前研發成果銷售已達600萬元營業額，未來產值可望突破2000萬元。

同時也是績優廠商的「創玖科技股份有限公司」則透過模組化設計，無論是溫度、壓力、濕度都可藉由感測器傳遞準確數據至雲端，研發成果可應用近年當紅的太陽能發電監測、智慧農業等，同時也成為特斯拉（Tesla）充電特約廠商，提供電動車充電計費系統，可以透過網路遠端了解使用者充電計費狀態。

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