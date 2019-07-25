捕捉卵巢癌細胞只要半小時 檢測技術拿下20億元訂單

2019-07-25 14:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕百分之百台灣研發製造，特殊晶片結合AI技術，醫華生技與國研院儀科中心、久元電子合作開發的生醫檢測平台，檢測半小時到1小時就能從血液中捕捉到卵巢癌細胞，今天與麗寶生醫簽下20億元訂單。

國家實驗研究院台灣儀科研究中心與醫華生技公司、久元電子公司合作，製作出可以快速篩查卵巢癌細胞的生醫檢測平台，國研院表示，2年內已經在台安醫院和彰化基督教醫院完成超過600例的癌症細胞樣本數先期分析，成效再吸引開發新藥與細胞治療技術的麗寶生醫公司，今天簽下3年20億元的訂單。

衛福部去年國人死因統計資料顯示，卵巢癌為女性主要癌症死亡原因之一，由於缺乏有效早期篩檢工具，加上初期症狀並不明顯，不易在早期發現，而且復發率高。

國研院表示，卵巢癌篩檢近年主流是透過循環腫瘤細胞檢測技術，隨著腫瘤的生長，有一部分腫瘤細胞從原發腫瘤上脫落，進入血液系統或淋巴系統，循環到體內各部位，會增生更多腫瘤細胞，如果循環腫瘤數量越多，表示癌細胞更具侵略性，但是從紅血球中找到循環腫瘤細胞，就像大海撈針一樣困難。

醫華生技董事長黃忠諤表示，1cc的血液有40億顆細胞，大概只有3顆是循環腫瘤細胞，他們的機器只要抽血後半小時到1小時就可以捕捉到，一般是用生化檢驗，但那是癌細胞的代謝物，他們則是直接抓出癌細胞本身，關鍵技術則是他們研發的晶片並結合人工智慧來捕捉。

黃忠諤表示，這套細胞檢測技術百分之百國內研發，除了從交大獲得啟發，研發過程得到儀科中心輔導，協助製作晶片，加上久元電子協助晶片封裝，才能順利製作出快速篩查卵巢癌細胞的生醫晶片。

黃忠諤也表示，儀科中心的一站式醫材加速器也提供重要協助，幫助他們跨越新創公司從構想到商品化的死亡之谷，促成他們與台安醫院和彰化基督教醫院合作，才能在2年內取得600例的癌症細胞樣本數先期分析，證實產品成效。

台安醫院副院長周輝政表示，卵巢癌患者診斷時大約一半已經末期，循環腫瘤細胞很難找，而醫華這個平台利用卵巢癌特徵來捕捉，就像利用人臉辨識找到對的人，未來循環腫瘤細胞檢驗可以當作手術前評估、微小殘餘腫瘤監控，以及復發早期偵測，由於這項技術還能取得完整癌細胞，因此可以進行後續單細胞分析。

麗寶生醫公司總經理吳泓泰表示，麗寶集團跨足生醫產業，致力於精準醫療，在細胞治療及新藥開發都有著力，為了讓新藥開發時可以過投藥後追蹤和監控療效，因此決定採用醫華生技的生醫檢測平台。

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