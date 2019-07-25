2019-07-25 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院通過衛福部骨髓幹細胞與周邊血液幹細胞人體器官保存庫審查，具備採集周邊血造血幹細胞資格，4月至今已成功完成5例周邊血造血幹細胞採集作業，罹患淋巴瘤、多發性骨髓瘤等血液疾病患者，也可藉此就近採集個人的周邊血造血幹細胞，進行自體移植治療。

台中慈濟醫院癌症中心主任高瑞和表示，過去中部地區經過花蓮慈濟骨髓幹細胞中心配對成功的志願捐贈者，因台中慈濟醫院缺乏相關設施，只能前往花蓮或大林慈濟醫院採集周邊血造血幹細胞，台中慈濟醫院通過採集資格後，志願捐贈者可就近採集，免去舟車勞頓之苦。

台中慈濟醫院表示，為讓中部地區完成造血幹細胞捐贈配對的志願捐贈者，就近在台中採集，2017年起即著手規劃相關設施，包括血液分離機、設置儲存庫、捐贈者專屬病房，並培訓相關團隊人員等， 經兩年多的完整籌備，終於在去年10月通過衛福部骨髓幹細胞與周邊血液幹細胞人體器官保存庫審查，今年4月起至今已完成5例周邊血造血幹細胞採集作業。

台中慈濟醫院指出，該套設備不僅可採集志願捐贈者的周邊血造血幹細胞，也能夠幫助罹患淋巴瘤、多發性骨髓瘤等血液疾病患者，採集個人的周邊血造血幹細胞進行自體移植。

高瑞和說，台中慈濟醫院目前已完成10多例自體移植案例，也開始著手打造異體移植專用病房，希望未來能進一步執行異體移植，造福更多血液疾病患者。

台中慈濟醫院通過審查 可採集志願捐贈者周邊血幹細胞，方便捐贈者或血液疾病患者就近採集。（台中慈濟醫院提供）

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