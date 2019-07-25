大手牽小手 來看宇宙馬戲團輝熊好玩劇團

2019-07-25 13:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕親子劇場宇宙馬戲團系列「輝熊好玩劇團」本週日在新竹市西雅公園登場！由新竹國際青年商會主辦，並邀請行政院政務顧問、新竹市立委參選人鄭宏輝擔任活動代言人，推出「輝熊好玩俱樂部」主題活動，其中首發全新的宇宙園首演將登場。此外，令小朋友為之瘋狂的超級可愛新成員「輝熊」也將現身亮相！

新竹國際青年商會會長朱書宏表示，「好玩的劇團」是由一群新竹年輕表演工作者組成，從創團至今累積的創作及現場演出魅力，是許多新竹市年輕父母及小孩共同的美好成長回憶，因為自己本身兩個小孩的父親，偶然機會陪同小孩觀賞「好玩的劇團」演出，被劇團演出熱情感染。他說，青商會宗旨是鼓勵青年守護家庭，創造事業，並投入回饋社會與社區活動，在和劇團成員深入認識後，了解國內藝文團體經營上的艱辛，當知道有宇宙馬戲團全新創作發表時，也邀集風城國際青商會及新竹女國際青商會共同支持。

朱書宏說，劇團提案全新創作時，新登場「輝熊」設定為親切實在、正義感、富有守護新竹市熱忱的角色，他腦海第一個浮現「輝熊愛玩俱樂部」的代言人，就是曾擔任五屆市議員也是現任新竹市義消總隊長、行政院政務顧問的鄭宏輝，因此也感謝鄭宏輝擔任活動代言人，協助號召許多新竹市議員及各地里長協辦參與！

鄭宏輝表示，新竹市是全國最年輕的城市，也是「兒童城市」，年輕父母工作之餘週末假日，需要可以有溜小孩、陪伴小孩成長的休憩場合或親子藝文活動。他說，很開心受到主辦單位邀請，期待為新竹市帶來更多歡樂氣息，今年推出的「輝熊愛玩俱樂部」，也很高興能擔任「輝熊愛玩俱樂部」活動代言人，和新竹市在地團體一起合作，為新竹市打造希望的親子歡樂城，讓城市充滿笑容。

「輝熊愛玩俱樂部」主題活動首發的「輝熊好玩劇團」將在本週末正式啟動，預計7月底開始在新竹市各地巡迴演出，每場次將由「好玩的劇團」演出兒童劇，7月28日晚上7點在西雅公園、8月3日晚上7點在北區富美宮、8月4日下午3點在東區慈雲庵、8月10日晚上7點在北區代天府、8月11日下午4點在南區春福江山社區、8月17日晚上7點東區永豐宮、8月24日晚上7點北區湳雅公園、8月25日下午3點在東區水源靈安宮，歡迎大小朋友一起來參加。

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