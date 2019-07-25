吃柚助植物人 寶山好「柚」歡迎訂購

2019-07-25 12:49

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣寶山鄉農會第4年跟創世基金會新竹分院合作，把該鄉的柚農和新竹分院的植物人連結，呼籲社會各界踴躍透過向創世新竹分院預購寶山優質的柚子，「義助」該院的植物人安養費用。愛心義賣價：10台斤裝的每盒700元、5台斤裝的每盒400元。更歡迎直接愛心捐助創世新竹分院，因為該分院目前安養的56名植物人，每年光是日常的尿片就需要22萬片，負擔非常沈重。

寶山鄉農會表示，這個名為「有吃有保柚」的寶山柚義賣活動，去年以賣出1000箱為目標，因為社會的暖流上修為2000箱，結果還是衝破了2000箱，這證明社會善心者很多外，也證明該鄉農友所栽種的柚子，儘管名氣不如麻豆文旦，但是品質不輸人！所以今年他們訂下要至少賣出1200箱的期許。

農會表示，寶山鄉的柚子今年預估將有60萬台斤的產量，跟創世新竹分院的合作，只是他們多元銷售管道之一。即日起透過創世新竹分院預購者，他們將在9月5日～7日出貨，剛好在中秋節時序，闔家共同品嚐溫暖的好滋味。

今天早上，新竹縣長楊文科、寶山鄉長邱坤桶、寶山鄉農會理事長古仁樺、總幹事陳信良、創世基金會新竹分院院長曾綿美等一起連袂替上述義賣造勢。

現場除了請來活潑可愛的幼兒園孩童表演唱跳，予人希望的感受，大家也手持「開花結果魔法棒」，希望預購寶山柚子禮盒間接幫助創世的公益行動，今年一樣也開出好花結出好果。

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