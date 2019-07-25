父親節要愛不要癌 萬人攝護腺免費篩檢活動起跑

2019-07-25 12:22

〔記者張軒哲／台中報導〕攝護腺癌長年盤據國人十大癌症第5位，攝護腺癌早期沒有任何症狀，為了讓民眾能盡早發現疾病，降低攝護腺癌晚期發現的比率，今天童綜合醫院及中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作推廣攝護腺癌篩檢，發起「萬人攝護腺免費篩檢 父親節要愛不要癌」萬人PSA（攝護腺指數）公益篩檢活動，聯合中部地區50家以上醫院及診所提供免費PSA抽血篩檢，總共1萬名的免費篩檢名額將在8月這個象徵父親的月份供民眾使用，呼籲民眾可揪50歲以上男性家中成員前往受檢。

今天舉辦「萬人攝護腺免費篩檢 父親節要愛不要癌」公益篩檢啟動活動，邀請市府衛生局及響應活動的各醫療院所等代表，齊聚進行魔電球啟動儀式來預祝萬人篩檢圓滿成功，並且也邀請多名罹患攝護腺癌的病友到場分享自身經歷。

63歲病友魏先生說，自己原本就患有胃癌，在進行骨頭掃瞄檢查時，發現攝護腺癌第四期，所幸經手術及治療後，目前恢復狀況良好。年齡大他一歲的哥哥因得知他罹癌，也決定進行徹底的健康檢查，沒想到也發現疑似攝護腺腫瘤的情形，便決定動手術切除，之後經病理檢查確認為攝護腺癌三期，因此魏先生特別呼籲，有家族病史的民眾罹癌機率又比平常人高，所以千萬不要輕忽。

童綜合醫院研發副院長歐宴泉表示，攝護腺癌是可以早期發現早期治療的疾病，若是拖到晚期才處理，會對病人及家庭造成莫大的負擔。2016年國健署統計，台灣攝護腺癌病人第三期加第四期就佔了54%，可以看出一半以上的病人都是在晚期才發現罹癌，治療難度高，預後效果又較差。

與相對應的女性子宮頸癌相比，男性攝護腺癌目前沒有獲得國家補助，民眾對攝護腺癌的認知也較少，發生率及死亡率分別是子宮頸癌的3.7倍及2倍，因此決定與其他各院所及社會善心企業及人士一同推動PSA公益篩檢，希望能喚起國人對於攝護腺癌的重視，才能獲得較好的預防及治療成果。

童綜合副院長童敏哲指出，這次參與篩檢活動的醫療院所橫跨中部縣市，包括童綜合醫院、中山醫大附設醫院、國軍臺中總醫院、部立臺中醫院、部立苗栗醫院、大千綜合醫院、東勢農民醫院、大里仁愛醫院、為恭紀念醫院等48家診所，只要符合50歲以上男性，或40歲以上具攝護腺癌家族病史男性的篩檢資格，就可自由選擇任一地點免費受檢。

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