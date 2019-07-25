南庄農會新品「紅棗黑木耳露」 58折搶攻中元普渡商機

2019-07-25 12:19

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉農會推出的「黑木耳露」天然香醇，已成為遊客必買的搶手伴手禮，今年農會搶攻中元普渡及中秋節商機，收購新鮮有機黑木耳，添加營養價值高的紅棗，製成新口味「紅棗黑木耳露」，濃濃紅棗香氣搭配滑順口感，營養價值高，農會更祭出2箱1100元的58折促銷價，限時至9月15日，要搶要快。

南庄鄉山區氣候得宜，夏季溫暖潮濕，栽培出的黑木耳肥厚飽滿，南庄鄉農會積極輔導蓬萊地區的有機黑木耳產銷班，引用無汙染天然山泉水悉心呵護，通過有機認證，每年4月至11月為主要產季，每年可生產約6萬台斤有機黑木耳，為南庄重要的經濟作物。

農會開闢新銷路、增加農民收入，推出有機黑木耳露後廣受好評，今年研發新口味紅棗黑木耳露搶市；南庄農會總幹事陳乾安表示，黑木耳富含膳食纖維、多醣體、膠質豐富，添加紅棗增添豐富維他命C，且口感清香微甜，尤其受到孩童喜愛，未來不僅會持續推出，還將開發新口味相關產品。

陳乾安說，冰涼的黑木耳露不僅沁涼消暑，更能養顏美容，當地還有冰品店家自創黑木耳露剉冰，以黑木耳露取代糖漿淋在冰品上，清甜爽口滋味讓遊客一吃上癮；目前農會搶攻中元普渡及中秋商機，原價1箱24瓶紅棗黑木耳露要價960元，即日起至9月15日，下殺58折，特價兩箱1100元，歡迎搶購。

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