慶8/1原住民族日 參山處邀遊客與轄區部落同歡

2019-07-25 11:41

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處，為慶祝8月1日原住民族日，特別將在轄下的南庄遊客中心、梨山遊客中心、谷關遊客中心舉辦慶祝活動，活動現場除有精彩表演活動、部落美食免費品嚐，民眾拍照打卡，還有部落文創小禮物可拿。

這項慶祝活動從7月27日至8月1日原住民族日止，共6天，活動期間，特別規劃動態及靜態的原民文化交流，除提供原民服飾供遊客穿著體驗，認識原民織布圖騰藝術，民眾只要拍照及打卡按讚，即贈送部落文創小禮物。

7月27日在南庄遊客中心，南庄國中原住民小朋友將結合改良版原住民傳統舞蹈及吃冰舞，快閃表演；8月1日在梨山遊客中心，則有當地部落「Syax光樂團」Live表演，谷關遊客中心也將邀請「Ptasan樂團」進行泰雅歌曲互動敎唱。讓遊客體驗多樣的原民音樂類型，凸顯原住民表演藝術才能。

表演活動當天，並加碼免費贈送遊客品嘗當地部落美食，包括小米甜飲、馬告豆干、馬告蜜茶、馬告巧克力雙色蛋糕等。另原住民朋友身著原民服飾或配件者，就直接免費送部落文創小禮物及部落美食各1份，數量有限，送完為止。

此外，這次活動並與梨山國民中小學及梨山賓館合作，在梨山遊客中心舉辦為期1個月（8月1日至8月31日）的泰雅編織及石雕作品成果展，展出泰雅編織作品50件、石雕作品20件，希望藉由展覽喚醒人們對泰雅傳統文化藝術的重視，並提供在地文創及藝術工作者發表空間，呈現梨山地區更多元的文化及藝術風貌。

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