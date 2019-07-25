台南捷運綠線路線爭議大 黃偉哲公開徵詢意見

2019-07-25 11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運綠線穿越市區，路線爭議最大，原規劃成功路、西門路段，引發當地店家住戶反彈聲浪，也有民眾憂心破壞古蹟核心區天際線，南市捷運工程處規劃5條替選方案，其中1條規劃經過熱門觀光聖地花園夜市，引發熱議。

市長黃偉哲在臉書徵詢民眾意見「捷運綠線怎麼走？」網友熱烈回應，有民眾支持E方案，而且建議「花園夜市是否能像六合夜市天天營業，天天帶動台南觀光」。也有民眾建議，舉行台南線上票選公投，廣徵民意

黃偉哲臉書小編回覆說，夜市都是私人經營，政府不適合干預正常商業運作，但如果在硬體設施或交通管理上的可以改進的地方，我們會盡力去做。

另有網友說，以自己學生的角度來看支持D方案，成大與南大的學生蠻多都是坐台鐵到台南火車站，或是坐客運到小東轉運站，D方案路線範圍都有涵括在內。也有人留言「永康區、安南區往南科是最多上班族的路線，建議考慮進去」。

不過，台南要不要蓋捷運，網友看法兩極。有人留言「請提供『不蓋捷運』的選項，便利台南交通，有更多軟性、低汙染、不破壞市容與地下遺址的方式」；也有人直喊「趕快蓋就對了！」「還要拖到什麼時候啊～台南市比起六都已經落後太多了！第一條捷運系統快蓋啦～支持A方案」

台南捷運工程處表示，綠線替選方案A：公園南、海安路段，總長約12.8公里；方案B：公園南、海安、民生路段，總長約11.5公里；方案C：公園南、臨安、民生路段，總長約11公里；方案D：健康、大同路段；總長約12.4公里；方案E：公園南、海安、和緯路段，總長約12.7公里，預計今年8月舉辦專家論壇，9月舉辦替選路線分區說明會，廣徵民意最大共識。

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