南臺科大地方創生「作伙來種田」大學生捲褲管親下田

2019-07-25 10:11

〔記者萬于甄／台南報導〕南臺科技大學學生創業團隊「來坐農創工作室」與後壁頂長社區發展協會合作，今年以台灣農村稻田的農務工作，設計創新農期活動「作伙來種田」，繼插秧體驗、田間照護後，近期學生開始割稻打栗，生動有趣的活動，讓參與的民眾都給予好評回饋。

南臺科大工業管理與資訊系老師曾碧卿表示，現在許多孩子都是在都市中長大，缺乏與大自然接觸、體驗腳踏實地、接地氣的生活經驗，「作伙來種田」從插秧、田間維護到最後的收割，透過三階段的農事活動，將稻作循環完整呈現。

「作伙來種田」以12節氣為設計基礎，為期4個月，除配合校方的創新教學課程，學生也都親自捲起褲管踏入田地，藉由實際體驗感受後，訓練規劃的思考能力，最後設計一連串的活動，像是割稻比賽、傳統打穀體驗、吃割稻飯、即興樹葉拓染、稻草人編織以及米饅頭製作等。

學生表示，人生首次親自種稻，就碰上稻熱病，好在幸運躲過，更挺過收割前的強降風雨侵襲，僅有部分稻穀泡水，收割時，看著田野中金黃飽滿的稻穗在閃耀，真的讓人充滿無限的感動與喜悅。

南臺科大表示，此次團隊在活動設計上的巧思琢磨，過程中也積極推動食農教育與米食文化，第三階段的收割活動也在農業知識的長進與趣味十足的體驗中畫下句點。

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