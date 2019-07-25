與和平島公園、基隆景點合照 兌換限量紀念品

2019-07-25 10:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）推廣基隆小鎮漫遊遊程，8月起至10月舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動，遊客只要與和平島公園及任意2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換限量小鎮漫遊紀念品，每月限量800份，各月份紀念品都有不同主題特色，邀請民眾一起到基隆來場輕旅行。

北觀處表示，今年是「小鎮漫遊年」，基隆中正區更榮獲40經典小鎮票選第8名，基隆小鎮有和平島公園、正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館及望幽谷等24處人氣推薦打卡景點，北觀處與基隆市政府合作，結合北北基好玩卡，特別推出「基隆小鎮漫遊-忘憂尋秘之旅」及「北海岸雙島風光一日遊 基隆嶼x和平島公園」套裝遊程，搭配2019基隆潮藝術Anne Fontaine環保時尚秀、基隆鎖管季、潮境海灣節等豐富活動，讓遊客深度體驗充滿魅力的基隆小鎮。

另外，和平島公園為提升服務品質，即日起至10月31日進行「漫郵廣場改造計畫」升級工程，工程期間將設置替代道路，除了施工處需要繞道，其他藍海水池、留夏沙灘、環山步道、遊客中心、雷達站及岩石區等各區域及餐廳皆正常開放，施工期間持和平島公園門票還可享園區餐飲折抵優惠，相關活動內容及最新資訊，可上北觀處官網及和平島公園臉書粉絲團最新消息說明。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法