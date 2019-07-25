避免染上屈公病 暑假到這些國家旅遊要注意了

2019-07-25 09:03

〔記者張協昇／南投報導〕正值暑假期間，國人出國旅遊機會增加，南投縣政府衛生局表示，根據疾病管制署統計，今年國際間屈公病疫情嚴峻，多國病例數高於去年同期，我國今年屈公病境外移入病例數也高於近年同期，上週即新增4例，截至7月15日止，境外移入病例共有11例，感染國家為緬甸及馬爾地夫各3例、印尼2例，泰國、菲律賓及馬來西亞各1例，為屈公病自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高，提醒民眾前往這些國家應做好防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早診斷及治療。

至於什麼是屈公病？南投縣政府衛生局指出，屈公病是經由帶有屈公病病毒的斑蚊叮咬而感染的疾病，患者大部分會出現頭痛、發燒、疲勞、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛，與登革熱症狀非常類似。和登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週倦怠感，有些患者的關節會痛到讓身體彎起來無法行動，並持續數週至數月。

衛生局說，另外，我國上週也新增16例境外移入登革熱，今年迄今累計215例，為近10年同期最高，90％以上個案感染地為東南亞國家，以印尼（64例）、越南（46例）及菲律賓（24例）為多，呼籲計劃前往登革熱、屈公病流行地區的民眾，應加強個人防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用經政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。

衛生局強調，民眾返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史，南投縣衛生所及7家醫療院所（衛生福利部南投醫院、南基醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、佑民醫院、曾漢棋醫院）備有登革熱快篩試劑，並由衛生局即時監控及調度，藉由及早診斷登革熱，防堵疫情避免擴散。相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，民眾亦可撥打本縣衛生局諮詢專線2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所。

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